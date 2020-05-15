Как выглядит чемпионка из России по прыжкам, которую напрасно пытались переманить в эскорт

Эта прыгунья из Твери сейчас живёт в США, но в своей спортивной карьере успела многого добиться, взяв четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Специализацией девушки являются прыжки в длину
Помимо того что Даша отличная спортсменка, она ещё и редкая красавица, что, разумеется, невозможно не заметить. Поэтому в личные сообщения девушки часто поступают странные предложения
Больше всего её поразил случай, произошедший в последние полгода. В её аккаунт в "Инстаграме" написал некий мужчина, который предложил Даше заняться эскортом. А точнее, стать его девушкой за немалое денежное вознаграждение — 200 тыс. долларов (около 14,8 млн рублей)
"Я такого не ожидала. Я никого не посылаю, но сразу же жёстко ответила: "Извините, но данное предложение меня не интересует", — поделилась Даша в интервью изданию Sports.ru
Поклонник быстро ретировался, встретив холодный отпор спортсменки. Но её потом ещё долго мучил вопрос: неужели она производила впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?
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