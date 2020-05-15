Девушка сняла вирусное видео, научив пользователей "доить" огурцы, перед тем как съесть

В Сети стало вирусным видео пользовательницы TikTok с ником basicallyperkfect, которая поделилась со зрителями забавным лайфхаком. Девушка рассказала и показала, как "доить" огурцы перед едой. Для этого нужно отрезать кончик плода и натирать им основную часть, пока не начнёт выделяться жидкость — то самое "молоко".

Видое © TikTok / basicallyperkfect

Суть "доения в том", что таким образом огурец якобы становится вкуснее, свежее и утрачивает горечь. Но у пользователей лайфхак девушки вызвал весьма противоречивые эмоции. Многие юзеры столкнулись с этим методом в первый раз, и он показался им довольно странным. Но некоторые отметили, что этот нехитрый способ знаком им с детства, и они удивлены, что кто-то о нём не слышал.

Видое © TikTok / callmekristatorres