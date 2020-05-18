Без долга и переплаты. Как быстро и безболезненно погасить кредит

В России сейчас достаточно высокая закредитованность населения. При этом на фоне пандемии коронавируса многие заёмщики хотят быстрее погасить ссуды. Лайф разбирался, как правильно избавиться от долгов, чтобы не заплатить лишнего в банке.
Как показали данные исследования РИА "Новости", средний уровень закредитованности населения сейчас составляет около 47,1%. На этом фоне эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина сообщила, как правильно избавляться от долгов. Среди основных пунктов — гасить займы по очереди, от самого маленького к самому большому. Когда первый кредит будет погашен досрочно, то нужно переходить ко второму и направлять на него освободившиеся деньги.
Что касается рефинансирования, то нужно изучить разные кредитные предложения банков и выбрать те, у которых самые низкие ставки по кредитам. Заявки необходимо разослать в несколько банков, а после получения ответа рассчитать стоимость альтернативных кредитов, Причём важно учитывать страховки, комиссии и прочие траты. Надо сопоставить эту сумму с расходами, которые нужно будет нести.
Эксперт Минфина даёт верные рекомендации. Они основаны в том числе и на психологии. Человек начинает верить в свои силы, когда есть конечная цель, а для её достижения нужно выполнить несколько последовательных задач. Очевидно, что первый и самый маленький кредит закрыть проще и быстрее. К тому же это помогает заёмщику почувствовать промежуточный успех и придаёт больше уверенности в своих действиях. К тому же появляется дополнительная сумма, которую можно направить на погашение более крупного кредита
Что касается рефинансирования, то оно действительно может помочь снизить долговую нагрузку. Если у заёмщика несколько кредитов, он может объединить их в один и уменьшить платёж за счёт снижения ставки по новому займу.
Однако тут есть нюансы и их нужно учитывать. Если прошло больше половины срока по действующим кредитам, то основная часть процентов уже погашена, а тело ещё не начало уменьшаться. Нет смысла рефинансировать кредиты, если до погашения осталось полгода или год, считает Вячеслав Абрамов. Также, по его словам, важно, чтобы разница в процентной ставке была более 2%.
— На мой взгляд, быстрого способа избавиться от долгов, кроме как все их закрыть, не существует, но ускорить процесс возможно, — говорит Вячеслав Абрамов. — Во-первых, нужно оптимизировать свои расходы. Часто мы не замечаем, что переплачиваем за ту или иную услугу. Например, многие пользователи сотовой связи и домашнего интернета по старинке платят по отдельности за эти виды услуг, хотя уже существует довольно много комплексных предложений, которые обходятся дешевле. И таких примеров довольно много.
Всё начинается с малого, сэкономили там 1000 рублей, тут 1000 рублей. Итого при оптимизации может высвободиться пять-десять тысяч рублей и более. Это будет хорошим подспорьем для более быстрого погашения задолженности.
— Во-вторых, стоит подумать над увеличением дохода. Безусловно, сделать это сейчас не так просто, однако стоит попробовать поискать варианты подработки. Ну и, в-третьих, не стоит забывать о накоплениях в будущем. Если не создавать финансовую подушку, то рано или поздно вы снова прибегните к помощи кредита, — говорит Вячеслав Абрамов.
Очень важно ни при каких обстоятельствах не увеличивать кредитную нагрузку и не брать новый займ для покрытия имеющихся долгов. Стоит также по каждому кредиту провести переговоры с банками о реструктуризации, чтобы снизить ежемесячные платежи или срок выплаты
Если долги возникли, нужно понять их причину. Как отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова, чаще всего проблемы с платежами возникают из-за неумения "жить по средствам" или появления новых статей расходов при прежнем уровне доходов. По её словам, самый лёгкий и предельно проверенный способ избавиться от долгов — это погашать задолженность в соответствии с графиком платежей и постараться не брать новых кредитов.