Без долга и переплаты. Как быстро и безболезненно погасить кредит

В России сейчас достаточно высокая закредитованность населения. При этом на фоне пандемии коронавируса многие заёмщики хотят быстрее погасить ссуды. Лайф разбирался, как правильно избавиться от долгов, чтобы не заплатить лишнего в банке.

Как показали данные исследования РИА "Новости", средний уровень закредитованности населения сейчас составляет около 47,1%. На этом фоне эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина сообщила, как правильно избавляться от долгов. Среди основных пунктов — гасить займы по очереди, от самого маленького к самому большому. Когда первый кредит будет погашен досрочно, то нужно переходить ко второму и направлять на него освободившиеся деньги.

Что касается рефинансирования, то нужно изучить разные кредитные предложения банков и выбрать те, у которых самые низкие ставки по кредитам. Заявки необходимо разослать в несколько банков, а после получения ответа рассчитать стоимость альтернативных кредитов, Причём важно учитывать страховки, комиссии и прочие траты. Надо сопоставить эту сумму с расходами, которые нужно будет нести.

Эксперт Минфина даёт верные рекомендации. Они основаны в том числе и на психологии. Человек начинает верить в свои силы, когда есть конечная цель, а для её достижения нужно выполнить несколько последовательных задач. Очевидно, что первый и самый маленький кредит закрыть проще и быстрее. К тому же это помогает заёмщику почувствовать промежуточный успех и придаёт больше уверенности в своих действиях. К тому же появляется дополнительная сумма, которую можно направить на погашение более крупного кредита директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов

Что касается рефинансирования, то оно действительно может помочь снизить долговую нагрузку. Если у заёмщика несколько кредитов, он может объединить их в один и уменьшить платёж за счёт снижения ставки по новому займу.

Однако тут есть нюансы и их нужно учитывать. Если прошло больше половины срока по действующим кредитам, то основная часть процентов уже погашена, а тело ещё не начало уменьшаться. Нет смысла рефинансировать кредиты, если до погашения осталось полгода или год, считает Вячеслав Абрамов. Также, по его словам, важно, чтобы разница в процентной ставке была более 2%.

— На мой взгляд, быстрого способа избавиться от долгов, кроме как все их закрыть, не существует, но ускорить процесс возможно, — говорит Вячеслав Абрамов. — Во-первых, нужно оптимизировать свои расходы. Часто мы не замечаем, что переплачиваем за ту или иную услугу. Например, многие пользователи сотовой связи и домашнего интернета по старинке платят по отдельности за эти виды услуг, хотя уже существует довольно много комплексных предложений, которые обходятся дешевле. И таких примеров довольно много.

Всё начинается с малого, сэкономили там 1000 рублей, тут 1000 рублей. Итого при оптимизации может высвободиться пять-десять тысяч рублей и более. Это будет хорошим подспорьем для более быстрого погашения задолженности.

— Во-вторых, стоит подумать над увеличением дохода. Безусловно, сделать это сейчас не так просто, однако стоит попробовать поискать варианты подработки. Ну и, в-третьих, не стоит забывать о накоплениях в будущем. Если не создавать финансовую подушку, то рано или поздно вы снова прибегните к помощи кредита, — говорит Вячеслав Абрамов.

Очень важно ни при каких обстоятельствах не увеличивать кредитную нагрузку и не брать новый займ для покрытия имеющихся долгов. Стоит также по каждому кредиту провести переговоры с банками о реструктуризации, чтобы снизить ежемесячные платежи или срок выплаты руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев