В Костроме радушный хозяин заразил коронавирусом пятерых гостей

Как минимум пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусом после того, как побывали в гостях у своего приятеля. Об этом сообщает во вторник прокуратура региона. Виновник произошедшего не так давно вернулся из Подмосковья, где он работал вахтовым методом, там же и подцепил CoViD-19.

О своём возращении домой он, как законопослушный гражданин, уведомил службу "112". Оператор в ответ сообщил, что гражданин обязан соблюдать режим самоизоляции, ограничить социальные контакты и внимательно следить за своим самочувствием. Но сидеть дома одному оказалось скучно. Вскоре, невзирая на предписания, мужчина пригласил к себе в гости пятерых друзей, с которыми распивал спиртное. В дальнейшем у всех участников застолья было диагностировано наличие короновирусной инфекции.

Теперь хозяину "ковидной" вечеринки грозит уголовная ответственность.

— Буйской межрайонной прокуратурой признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий), — сообщается на сайте надзорного ведомства. — В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование, его ход и результаты находятся на контроле в региональной прокуратуре.

Ранее Лайф рассказывал, как чиновники из мэрии Димитровграда Ульяновской области ярко и шумно отметили день рождения одного из коллег. Их вечеринка тоже проходила в разгар пандемии, причем на участниках не было замечено ни защитных костюмов, ни масок, ни перчаток.

Жители Бутова также наплевали на пандемию коронавируса и закатили "антикоронавирусный опен-эйр". На музыкальную вечеринку пришли десятки человек. Однако в разгар веселья приехала полиция и разогнала всех по домам.