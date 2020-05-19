Собянин пообещал скорое открытие медучреждений, оказывающих плановую помощь

В Москве в ближайшее время начнут открываться больницы и поликлиники для оказания плановой медицинской помощи. Однако, как рассказал мэр города Сергей Собянин, возобновят работу не все медучреждения. Помимо этого, градоначальник намекнул москвичам на то, что парикмахерские в столице откроются не скоро.
— Будем открывать сейчас часть клиник для оказания плановой медицинской помощи. Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными, — отметил градоначальник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Кроме того, Собянин заявил, что уже со следующего понедельника в городе начнут работать многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).