Собянин пообещал скорое открытие медучреждений, оказывающих плановую помощь

В Москве в ближайшее время начнут открываться больницы и поликлиники для оказания плановой медицинской помощи. Однако, как рассказал мэр города Сергей Собянин, возобновят работу не все медучреждения. Помимо этого, градоначальник намекнул москвичам на то, что парикмахерские в столице откроются не скоро.

— Будем открывать сейчас часть клиник для оказания плановой медицинской помощи. Без парикмахерской никто не умирал, а те, кто не получает плановую медицинскую помощь, — они станут просто критическими больными, — отметил градоначальник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".