Хакеры украли доступ к суперкомпьютерам, которые искали вакцину от коронавируса

Суперкомпьютеры по всей Европе несколько дней назад были принудительно остановлены после того, как вредоносные программы на короткое время захватили вычислительные мощности для майнинга криптовалюты, пишет ZDNet. С помощью зловредов хакеры начали "майнить" криптовалюту Monero XMR, а на её добычу одномоментно было направлено несколько суперкомпьютеров в Великобритании, Германии, Франции и Испании.

Все они, как отмечают европейские эксперты по кибербезопасности, просчитывали алгоритмы в поисках лекарства от коронавируса CoVid-19, эпидемия которого в Европе только-только пошла на спад. По сообщениям европейских СМИ, хакеры получили доступ к компьютерам через учётные данные SSH, украденные у пользователей с правами администратора. Отмечается, что известные учёные, имена которых не раскрывают, имели право удалённо подключаться к исследовательским суперкомпьютерам в институтах в Канаде, Польше и Китае.