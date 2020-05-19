Мёртвые и больные животные. Жители Набережных Челнов пожаловались на зоопарк-каторгу

В Сети появились видео с мёртвыми и истощёнными животными в зоопарка конноспортивной школы "Тулпар" в Набережных Челнах. На жутких кадрах видны трупы прямо в здании зверинца, а содержащийся там волк едва передвигает ноги, одна из них сломана. Всё это увидел местный житель, который во время прогулки забрёл на территорию конноспортивной школы, где и находится зоопарк.

Как сообщил Лайфу автор записи, после публикации видео ему поступило много звонков с угрозами в соцсетях.

— На данный момент меня хотят запугать. Говорят, мы напишем заявление в прокуратуру, так как я незаконно проник в помещение. Напоминаю, что это помещение заброшенное, эта территория ничем не огорожена: ни забора, ни таблички. Я со своей знакомой прогуливался по лесу, мы решили подойти к этой заброшке, так как там были турники. Проходя мимо этого заброшенного здания, мы с ней услышали странные звуки, голоса. Не задумываясь, я побежал в это здание, в левую сторону коридора, — рассказал автор видео.

По словам мужчины, там он увидел больного волка, что и стало поводом для инспекции зоопарка.

Эту ситуацию Лайфу прокомментировал директор конноспортивной школы "Тулпар" Марс Гилязов. По его словам, в конюшню уже приезжала прокуратура с проверкой. Глава учреждения уверяет, что все нормы обращения с животными соблюдаются, корма заготавливаются, животные не голодают. Видео в Сети он объяснил обычной забавой тех, кому скучно на карантине.

— Коронавирус, делать нечего людям. Очень похоже на нашу территорию, но откуда останки, не могу сказать, может, сами подкинули. Животные у нас здоровые, упитанные, жировая прослойка есть, сразу видно, если животное накормленное, — отметил он.

Нашли объяснение и печальному состоянию волка. В прошлом году его через забор зацепила львица. По словам руководителя Набережночелнинского ветеринарного объединения Ильдара Нугуманова, ветеринары в течение полутора месяцев лечили животное. Лапа зажила, но сухожилия не восстановились.

— Состояние у животных прекрасное, даже у некоторых есть ожирение. Животные не голодают, корма в наличии есть, — заверил ветеринар.