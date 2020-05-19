Лайф узнал о состоянии четырёхлетнего мальчика, который провёл в лесу двое суток

Мальчик, который пропал два дня назад в Кировской области и впоследствии был найден живым, получил переохлаждение в лесу. Об этом Лайфу рассказала одна из участников поисковой операции.

— Переохлаждение, конечно, у него есть. Сейчас вызвали скорую, едет. У него речь заторможенная была. Он немножко отставал в развитии от сверстников и так плохо разговаривал, — рассказала волонтёр.

Она добавила, что ребёнка нашли в том же месте, где ранее уже проходил поисковый отряд. Собеседница Лайфа также рассказала, что на поиски мальчика приехало очень много добровольцев. Теперь будут выяснять, как мать допустила пропажу сына из дома.

Напомним, четырёхлетний Матвей пропал 17 мая в посёлке Якино, когда остался дома один. Сперва мать не хотела сообщать о случившемся в полицию, но позже это сделал отец ребёнка. Нашли мальчика в одном километре от места, откуда он пропал.