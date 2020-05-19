Представлена MIUI 12. Названы смартфоны, которые её получат — сразу и потом

Xiaomi представила обновлённую версию фирменной прошивки для Android — MIUI 12. В неё добавлены новые возможности и повышенный уровень безопасности личных данных.
Фишка MIUI 12 — контроль активности приложений. Прошивка немедленно проинформирует пользователя о потенциально опасных действиях любого приложения и будет детально контролировать происходящее.
Пользователь может узнать, когда конкретное приложение использует выданные разрешения на доступ к данным о местоположении, контактам, истории звонков, микрофону и хранилищу. Историю действий приложения можно будет вывести на экран одним кликом по статусу прав доступа.
Помимо того, разработчики улучшили анимации, многозадачность, тёмный режим, трансляции, меню приложений и режим экономии энергии. Эти функции и раньше были доступны. Разработчики устранили недостатки и усовершенствовали возможности.
Выход обновлённой прошивки намечен на июнь этого года. Прежде всего обновление получат три смартфона:
Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro.
Остальные модели будут получать новую оболочку поочерёдно. Вот какие смартфоны её поддержат:
Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, POCOPHONE F1, Mi 10 Pro, Mi 10 / POCO F2 Pro, POCO X2, Mi 10 Lite, Mi Note10, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 7S, Mi Note 3, Mi MIX 2, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 9s, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Mi Note 10 Lite.