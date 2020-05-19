Представлена MIUI 12. Названы смартфоны, которые её получат — сразу и потом

Xiaomi представила обновлённую версию фирменной прошивки для Android — MIUI 12. В неё добавлены новые возможности и повышенный уровень безопасности личных данных.

Фишка MIUI 12 — контроль активности приложений. Прошивка немедленно проинформирует пользователя о потенциально опасных действиях любого приложения и будет детально контролировать происходящее.

Пользователь может узнать, когда конкретное приложение использует выданные разрешения на доступ к данным о местоположении, контактам, истории звонков, микрофону и хранилищу. Историю действий приложения можно будет вывести на экран одним кликом по статусу прав доступа.

Помимо того, разработчики улучшили анимации, многозадачность, тёмный режим, трансляции, меню приложений и режим экономии энергии. Эти функции и раньше были доступны. Разработчики устранили недостатки и усовершенствовали возможности.

Выход обновлённой прошивки намечен на июнь этого года. Прежде всего обновление получат три смартфона:

Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro.

Остальные модели будут получать новую оболочку поочерёдно. Вот какие смартфоны её поддержат: