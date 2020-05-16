Huawei MateBook X Pro уничтожил MacBook Pro 13 (2017) без Touch Bar. Сравнили ноутбуки и нашли 7 отличий — смотрите

Выбираем ноутбук для работы. У одного эталонный корпус, у второго дискретная видеокарта и больше памяти. Чтобы сравнение было объективным, взяли новый ноутбук от Huawei и MacBook Pro 13, которым пользуемся два года. Вот какие отличия нашли. Чисто пользовательский опыт.

Дизайн: Huawei — не MacBook Pro, но близко

Внешне отличий между ноутбуками минимум — если заклеить логотипы и снять наклейки, вам будет трудно распознать производителя. Корпуса алюминиевые матовые, клавиатуры внешне одинаковые, о них мы поговорим позже.

Отличия заметны, как только прикасаешься к ноутбукам. У макбука качество сборки гораздо выше. К мейтбуку вроде бы нет претензий, но, если надавить на крышку, она прогнётся. Если в закрытом состоянии повернуть его боком и посмотреть на свет, между панелями можно увидеть пространство, у макбука его нет.

Впрочем, это всё мелочи, глобально недостатков у корпуса Matebook X Pro нет. Шарнир не такой тугой, ноутбук проходит "тест на макбук" и открывается одной рукой. Вес устройства — 1,33 кг, толщина корпуса — 1,47 см. Такую машинку можно кинуть в рюкзак и без проблем ходить весь день — сумку не утяжелит.

Качество сборки — хроническая беда ноутбуков на Windows. Приблизиться к MacBook по этому значению — значит уже совершить большой шаг вперёд. Huawei это сделала — корпус Matebook X Pro (2020) отличный, хоть и с парой оговорок.

Клавиатура и Touch Pad: первая — за Huawei, второй — за MacBook

Фото © LIFE / Денис Марков

В Huawei MateBook X Pro стоит мембранная клавиатура. Ход клавиш и не длинный, и не короткий, золотая середина, работает тихо.

Признаем: бабочка — худшее, что есть в MacBook 2016–2019 годов выпуска. Одна из проблем — после долгого использования от неё болят пальцы. На самоизоляции мы вышли на удалёнку, и я вернулся к MacBook Pro 13 как к основному рабочему устройству. Бабочка — одна из причин, из-за которой мне пришлось скучать по офису, iMac и удобной Apple Magic Keyboard.

Клавиатура MateBook X Pro решила проблему. Она работает тише, пальцы не болят после нескольких часов непрерывного набора текста.

Минус клавиатуры мейтбука — подсветка. Она загорается только при нажатии на кнопки и отключается через пару секунд после того, как вы перестаёте задействовать клавиатуру. Кроме того, она горит неравномерно — в зависимости от угла обзора может подсвечиваться область под кнопками.

Huawei MateBook X Pro. Фото © LIFE / Денис Марков

А вот внешне отличий между клавиатурами MateBook X Pro и MacBook Pro 13 (2017) минимум. Та же форма кнопок, клавиши со стрелками "влево" и "вправо" выполнены в том же размере, что и другие, а не Т-образно. В общем, клавиатура в MateBook X Pro лучше, чем в MacBook Pro 13 (2017).

С Touch Pad ситуация противоположная. Он гораздо юзабельнее на макбуке. Жесты и технология Force Touch (распознавание силы нажатия) позволяют забыть о мыши даже при пользовании профессиональным программным обеспечением.

MateBook X Pro (2020) заставил вспомнить о её существовании. Для наиболее комфортного пользования она нужна даже при работе с текстом. Хочешь навести стрелку на нужное слово. Нажал чуть не так, текст выделился. В процессе пользования тачпадом нет уверенности, что всё будет как надо. Это тот момент, по которому ни один ноутбук на Windows не догнал макбук.

Экраны: в MateBook он хороший, но Retina от MacBook лучше

Фото © LIFE / Денис Марков

В MateBook X Pro стоит экран Ultra FullView. В нём больше всего внимания уделено полезной площади — он занимает 91% передней панели. Ради этого Huawei переместила веб-камеру — она располагается на клавиатуре и выдвигается по нажатию, о ней мы поговорим позже. Рамка тончайшая — всё по канонам 2020 года. В макбуке она гораздо толще.

Вторая фишка экрана мейтбука — нетипичное соотношение сторон 3:2, а не 16:10, как в MacBook Pro. Из-за этого высота корпуса больше, чем у макбука. Это решение понравится вам, если вы используете профессиональный софт — на дисплее помещается больше данных, работать становится комфортнее. В видеоредакторе можно уместить картинку с большим масштабом, монтировать будет удобнее. Правда, при просмотре фильма в формате 16:9 сверху и снизу будут широкие чёрные полосы.

Тип панели в Matebook X Pro — LTPS, диагональ — 13,9 дюйма, разрешение — 3K (3000 × 2000 пикселей), охват цветового пространства sRGB — 100%. Картинка на таком дисплее чёткая и насыщенная.

Впрочем, по этому параметру мейтбук проигрывает макбуку — мы поставили их рядом и запустили несколько одинаковых видео, у второго цвета более насыщенные. В общем, дисплей здесь лучше, чем в большинстве ультрабуков, но хуже, чем в MacBook Pro.

И последнее важное отличие — сенсорное управление. Matebook X Pro можно управлять как планшетом, MacBook Pro нет. Но справедливости ради отметим, что мы ни разу не применяли эту возможность и не понимаем, для кого она предназначена.

Самая практичная возможность сенсорного экрана — Fingers Gesture Screenshot. Проведите тремя пальцами по дисплею сверху вниз — и вы сделаете скриншот.

Разъёмы: Huawei добавила USB-A. Apple, признай ошибку и верни его

Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 2

Самый спорный момент в современных ноутбуках. В 2016 году Apple поверила в USB-C и полностью отказалась от USB-A. Huawei оказалась не настолько радикальной.

В MateBook X Pro стоят:

два USB-C,

один USB-A,

один 3,5 мм для наушников.

Так вы получите почти все необходимые разъёмы. Впрочем, USB-A могло бы быть и больше — например, для мыши и флешки. Частичный отказ от такого разъёма — способ сделать ноутбук тоньше. Корпус MateBook X Pro скошенный, а единственный USB-A расположен в самом толстом участке бокового торца — возле шарнира.

В MacBook Pro 13 разъёмы следующие:

два USB-C,

один 3,5 мм.

Для подключения мыши, принтера и флеш-накопителя нужен переходник. Это одна из двух проблем ноутбука. Вторая — USB-C разбалтываются. Личный опыт: за два года пользования один из двух портов расшатался, теперь он плохо распознаёт принтер, из-за чего устройство стабильно приходится переподключать.

Железо

Huawei MateBook X Pro. Фото © LIFE / Денис Марков

Сопоставлять ноутбуки 2020 и 2017 годов неправильно, поэтому мы возьмём MateBook X Pro (2020) и недавно вышедший MacBook Pro 13 (2020).

Характеристики MateBook X Pro (2020): процессор 10-го поколения Intel Core i7-10510U, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с 2 Гб ОЗУ GDDR5.

Характеристики MacBook Pro 13 (2020): 4-ядерный Intel Core i5 8‑го поколения, ускорение Turbo Boost до 3,9 ГГц, графический процессор Intel Iris Plus Graphics 645.

Производительность мейтбука значительно выше. Одна видеокарта вдвое мощнее, чем у макбука.

На практике мейтбук справился даже с требовательными играми. Мы запустили на нём "Ведьмака-3. Дикую охоту". В игре автоматически выставились высокие настройки графики, с ними ноутбук стабильно выдавал 30 fps. А если понизить разрешение до 720p, будут стабильные 40 fps. Выбирайте, что вам важнее — частота кадров или пиксели.

Это плюс на фоне любого MacBook Pro 13. Для требовательных задач нужна дискретная видеокарта, а она есть только в моделях на 15 и 16 дюймов.

В плане памяти Huawei тоже более щедрая. В MateBook X Pro (2020) стоят 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб накопителя. Apple же только в этом году увеличила SSD в минимальной комплектации со 128 Гб до 256 Гб. Оперативная память 8 Гб — в двух младших комплектациях, 16 Гб — в двух старших, и стоят они 174 и 194 тыс. рублей соответственно.

Автономность — также плюс MateBook X Pro (2020). Ёмкость аккумулятора — 7565 мА·ч, это до 12 часов работы от одного заряда. На практике показатели соответствуют заявленным. Используем его как основное рабочее устройство на удалёнке для работы с текстом и сёрфинга в Интернете, заряда хватает на весь рабочий день с 10:00 до 19:00, а после остаётся 15–20%. Заряжается устройство через USB-C.

Экосистема и взаимодействие со смартфоном: экосистема Huawei почти как у Apple

Фото © LIFE / Денис Марков

На MateBook X Pro справа от тачпада располагается NFC-чип. Здесь он нужен не для бесконтактной оплаты, а для мгновенной передачи данных между ноутбуком и смартфоном Huawei или Honor, с такой связкой вы получите полноценную экосистему.

Технология называется Huawei Share. Вот её основные возможности:

мгновенный обмен данными между смартфоном и ноутбуком Huawei,

обмен содержимым буфера обмена: копируете текст на смартфоне, а вставляете на ноутбуке,

вывод экрана смартфона на дисплей ноутбука,

удалённое управление мобильным устройством: вы сможете листать страницы рабочего стола, открывать приложения с помощью компьютерной мыши и выполнять другие команды.

Данные передаются в сетях Wi-Fi и Bluetooth. Пример настройки соединения между устройствами:

на ноутбуке запустите приложение PC Manager,

на смартфоне убедитесь, что NFC активирован,

поднесите телефон к области с NFC на лэптопе — и вы мгновенно выполните любую из вышеперечисленных команд.

Мы протестировали технологию на связке ноутбука MateBook X Pro (2020) и смартфона P40 Pro с последней версией Huawei Share OneHop. Передача файлов молниеносная.

В экосистеме Apple обмен данными эталонный. Технология называется AirDrop. Она позволяет передавать объёмные файлы мгновенно, без флешек и облачных хранилищ. Так, вам не нужно носить накопитель и долго ждать, пока данные загрузятся на диск.

Huawei приблизилась к Apple в этом плане. Единственное — ряд возможностей нуждаются в осмыслении. Зачем на дисплей ноутбука выводить экран смартфона, зачем управлять мобильным устройством удалённо с помощью лэптопа? Возможно, мы получим ответы на эти вопросы в будущем, а пока такие возможности только усложняют процесс освоения технологии. А так она крайне полезная.

Итог

Фото © LIFE / Денис Марков

Если вы пользуетесь профессиональным софтом, то ваш выбор — MateBook X Pro (2020).

Он вдвое мощнее, лучше будет работать с графическими и видеоредакторами, а в свободное время развлечёт вас требовательными играми. Кроме того, его экран выше, на нём поместится больше данных.

Если же ваши задачи нетребовательные (работа с текстом, код), берите MacBook Pro Air (2020). У него лучше корпус, старая-новая клавиатура (Apple Magic Keyboard) и более удобная операционная система macOS. MacBook Pro 13 (2020) не подойдёт ни для одной из ситуаций — в нём встроенная видеокарта и слабая мощность, он предлагает всё то же самое, что и новый Air, но стоит дороже.

Если и покупать макбук для требовательных задач, то это Pro 15 и 16, а они более дорогие и менее эргономичные. А MateBook X Pro (2020) именно компактный и удобный.