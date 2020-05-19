"Возвращается в строй". Протоиерей Димитрий Смирнов победил коронавирус

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса и оправляется от болезни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении священнослужителя.

— Отец Димитрий выздоравливает, всё у него хорошо... Он возвращается в строй, — сказал собеседник агентства и уточнил, что повторный тест священника на CoViD-19 является отрицательным.

Он добавил, что Смирнов готов вернуться к своим обязанностям на посту руководителя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.