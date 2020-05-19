Опубликованы записи переговоров Байдена и Керри с Порошенко с требованиями уволить генпрокурора Украины

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшими вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри. Переговоры состоялись в 2015 году. На представленных материалах слышны голоса, похожие на голоса представителей американских властей и лидера Незалежной. Речь между ними идёт о перестановках в руководстве страны взамен на финансовую помощь США. В частности, об увольнении с поста генпрокурора Виктора Шокина.

— Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения Генпрокуратуры, — говорит Керри, а Байден добавляет, что готов к публичному подписанию обязательств на один миллиард долларов для Украины, если в стране появятся новое правительство и новый генеральный прокурор.

На записи Пётр Порошенко отвечает представителям американских властей согласием и осторожно интересуется, что они думают по поводу кандидатуры Юрия Луценко на место нового генпрокурора Украины.