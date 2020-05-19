СМИ узнали о трёхэтапном плане восстановления экономики России

К 1 июня правительство завершит работу над подготовкой общенационального плана по восстановлению экономики. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал президенту Владимиру Путину на сегодняшнем совещании. По данным источника "Интерфакса", этот план будет включать три этапа: адаптации, восстановления и активного роста.

Так, по данным СМИ, первый этап — стадия адаптации — придётся на конец II квартала — III квартал 2020 года. Его цель — не допустить распространения рецессии и стабилизировать ситуацию в пострадавших отраслях. В этот период времени большинство регионов будут находиться на первом или втором этапе открытия экономики, то есть ряд ограничений сохранится.

Второй этап — стадия восстановления — охватит IV квартал 2020-го — II квартал 2021 года. Его цель — обеспечить рост экономики и доходов граждан. К концу этого периода не более 20% субъектов РФ будет на третьем (последнем) уровне открытия экономики.

Третий этап рассчитан на III–IV кварталы 2021 года. Его цель — активный экономический рост. Предполагается, что на этой стадии снимаются ограничения, однако долгосрочные санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются.