В Сибири коронавирус выявили у 805 работников золотодобывающей компании "Полюс"

У 805 работников компании "Полюс Красноярск" на Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае подтвердили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Роспотребнадзора.

— При лабораторном обследовании работников зарегистрировано 805 случаев заболевания CoViD-19. 92,8% составляют бессимптомные формы, выявленные активно при лабораторном обследовании контактных лиц, — отмечается в сообщении.

В Северо-Енисейский район для борьбы с эпидемией перебросили военных. В Еруде, где живут вахтовики, развернули мобильный госпиталь.

В целом в крае зарегистрирован 1941 случай заболевания CoViD-19 на 44 территориях.