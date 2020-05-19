В Сибири коронавирус выявили у 805 работников золотодобывающей компании "Полюс"

У 805 работников компании "Полюс Красноярск" на Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае подтвердили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Роспотребнадзора.
— При лабораторном обследовании работников зарегистрировано 805 случаев заболевания CoViD-19. 92,8% составляют бессимптомные формы, выявленные активно при лабораторном обследовании контактных лиц, — отмечается в сообщении.
В Северо-Енисейский район для борьбы с эпидемией перебросили военных. В Еруде, где живут вахтовики, развернули мобильный госпиталь.
В целом в крае зарегистрирован 1941 случай заболевания CoViD-19 на 44 территориях.
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