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Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки

Градоначальник призвал не надеяться на скорую отмену всех введённых из-за пандемии ограничений.

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Фото © Pixabay

В Москве снимут запрет на занятия спортом на улицах и прогулки, когда количество выявляемых ежедневно новых случаев заражения коронавирусом значительно снизится, заявил мэр столицы Сергей Собянин в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда количество тяжёлых больных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, — пояснил градоначальник.

Собянин вместе с тем предупредил, что москвичам ещё долго предстоит жить в условиях тех ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

Ранее Собянин заявил, что москвичи по-прежнему находятся в зоне серьёзной угрозы распространения коронавируса. Однако с 25 мая в столице откроются многофункциональные центры, поскольку не все услуги можно получить онлайн.

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