Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки

В Москве снимут запрет на занятия спортом на улицах и прогулки, когда количество выявляемых ежедневно новых случаев заражения коронавирусом значительно снизится, заявил мэр столицы Сергей Собянин в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

— Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растёт, когда количество тяжёлых больных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, — пояснил градоначальник.

Собянин вместе с тем предупредил, что москвичам ещё долго предстоит жить в условиях тех ограничений, которые были введены из-за коронавируса.