Безоружный грабитель обчистил "Пятёрочку" и попытался уничтожить записи с камер — видео

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В подмосковной Рузе налётчик в маске ворвался в "Пятёрочку" и заставил сотрудников отдать ему всю выручку — более 315 тысяч рублей. При этом "компьютерный гений" попытался уничтожить улики против себя, вырвав камеру видеонаблюдения.

Как стало известно Лайфу, ограбление произошло вечером 18 мая. Преступник ворвался в супермаркет через приёмочный выход, когда одна из сотрудниц включала сигнализацию. Мужчина забежал с улицы и загнал её обратно в магазин. Затем он выключил свет, связал сотрудниц и угрозами заставил директора магазина отдать содержимое кассы — 315 950 рублей.

При этом налётчик не был вооружён. Перед уходом он вырвал камеру видеонаблюдения рядом с главной кассой, чтобы уничтожить кадры ограбления, и убежал. Как и ожидалось, ликвидировать улики преступнику не удалось, записи остались на цифровом носителе.