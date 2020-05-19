Семья с больным ребёнком и без лекарств застряла на карантине в Подмосковье

Семья с больным ребёнком застряла в подмосковном обсерваторе без достаточного количества лекарств. Сейчас им помогают местные волонтёры, однако необходимые препараты могут скоро закончиться.

У маленького Серёжи эпилепсия. В конце прошлого года семья отправилась в Киргизию, где мальчик проходил лечение и реабилитацию. Однако коронавирус внёс свои коррективы в планы семейства и им пришлось вернуться в Россию. В столичном аэропорту родителям сообщили, что перед возвращением в родной Тольятти им всем необходимо пройти через двухнедельный карантин в подмосковной гостинице. С этого момента начались сложности.

В силу своей болезни Серёжа постоянно нуждается в лекарствах. Кроме того, у семьи есть ещё один ребёнок, которому нужны подгузники. И если со вторым более или менее помогают местные волонтёры, то с первым родители начали испытывать проблемы. Выяснилось, что препарат, который нужен ребёнку, психотропный и по обычному рецепту от врача не отпускается.

— Позвонили из нашей больницы в Тольятти и сказали подойти к врачам, они выпишут рецепт. Но, когда я подходила здесь к врачам, они сразу сказали, что это психотропные лекарства и что просто так их не выдадут. С этим рецептом просто так в аптеку не придёшь. Как правило, звонят врачу, который выписал, и проверяют, — рассказала Лайфу мама мальчика.

По её словам, пока имеющихся лекарств хватает, однако нельзя точно предсказать, сколько приступов у ребёнка будет в ближайшее время. Помимо эпилепсии у Серёжи имеется ещё ряд заболеваний, в том числе ДЦП. Мама уверена, что изолированная гостиница — не лучшее место для такого ребёнка. При этом она признаёт, что условия в обсерваторе хорошие.

— Гостиница здесь хорошая, но не для особенного ребёнка. Нам выдали раскладушку для сына. Здесь есть ещё большая кровать, но двоих детей нельзя класть на одну кровать, — объяснила собеседница Лайфа.

Она добавила, что в соседнем от них номере живёт семья с маленьким ребёнком, не имеющая даже российской сим-карты. Из-за этого они не имели возможности ни с кем связаться, пока родители Серёжи не отдали им свою сим-карту и не поделились подгузниками для ребёнка. Мать мальчика уверена, что, отправляя на карантин малолетних детей, необходимо следить за тем, чтобы у них было всё необходимое.

Ранее Лайф рассказывал, что в вологодской городской больнице № 1 закрыли целый корпус на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, которая зарегистрирована уже у 26 человек. При этом всего в обсерваторе оказалось заперто 400 человек.