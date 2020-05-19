СК показал видео из центра радиологии, где взорвалась лаборатория

Следственный комитет РФ проверяет филиал научного центра радиологии в Обнинске, где сегодня произошёл взрыв. Как выяснилось, это случилось, когда аппаратчик промывал реактор органического синтеза. В это время и произошёл хлопок. Сотрудник получил ожоги, его доставили в больницу. Опубликовано видео из лаборатории.