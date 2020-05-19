Стало известно, когда Sony покажет игры и контроллер для PlayStation 5
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Над их созданием работают сама компания и сторонние разработчики. Дата релиза приставки не перенесена из-за коронавируса.
Презентация игр для PlayStation 5 состоится в первой половине июня, меньше чем через месяц. Так решила Sony на корпоративном совещании.
Возможно, тогда же покажут и саму приставку. Её выход не будет перенесён из-за пандемии — релиз намечен на конец этого года.
Также президент компании Кэнъитиро Ёсида сообщил, что в ближайшее время Sony покажет и новый контроллер для PS5. Благодаря ему геймеры получат "незабываемые ощущения" от игры в приставку.
Ёсида добавил, что в условиях мировой пандемии и введения карантина и самоизоляции во многих странах спрос на видеоигры резко вырос. На PS Plus оформило подписку уже 41,5 млн геймеров.