Стало известно, когда Sony покажет игры и контроллер для PlayStation 5

Над их созданием работают сама компания и сторонние разработчики. Дата релиза приставки не перенесена из-за коронавируса.

Презентация игр для PlayStation 5 состоится в первой половине июня, меньше чем через месяц. Так решила Sony на корпоративном совещании.

Возможно, тогда же покажут и саму приставку. Её выход не будет перенесён из-за пандемии — релиз намечен на конец этого года.

Также президент компании Кэнъитиро Ёсида сообщил, что в ближайшее время Sony покажет и новый контроллер для PS5. Благодаря ему геймеры получат "незабываемые ощущения" от игры в приставку.