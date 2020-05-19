Анна Семенович удивила фанатов снимком времён, когда у неё ещё не было груди

Я, просыпаясь каждое утро, подхожу к зеркалу и признаюсь себе в любви, я целую свои руки, восхищаясь ими, я говорю себе, какая я красивая, добрая и потрясающая. ❤️ Это не самолюбование, это принятие себя любой, и не важно, при этом есть у меня прыщик на лице или лишние 5 кг на талии

Анна Семенович