Учёные из Башкирии создали модель, предсказывающую скорость распространения коронавируса в России

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Башкирские учёные составили модель распространения коронавируса в России и вычислили пик эпидемии в Московском регионе и отдельно в субъектах РФ. О расчётах рассказала Лайфу руководитель проектного офиса по прогнозированию CoViD-19 УГАТУ, кандидат технических наук Ирина Лакман.

— Когда в регионах отменили режим самоизоляции, к сожалению, ситуация стала непредсказуемой, коэффициенты сильно изменились. Если говорить про Москву, пик у них был на майских праздниках: ориентировочно с 30 апреля по 4–5 мая, — говорит собеседница Лайфа.

Фото © Проектный офис УГАТУ

По словам исследователя, регионы отстают от столицы в среднем на две-три недели. При этом в некоторых субъектах развитие эпидемии удалось остановить до достижения пика. Башкирские учёные придерживаются мнения, что в России второй вспышки коронавируса удастся избежать. Вместе с тем Лакман признаёт, что их зарубежные коллеги уверены в обратном.

— От того, как мы выполняем меры, которые приписывает Роспотребнадзор, очень сильно зависит, как долго мы будем справляться с этой эпидемией. По той прогнозной модели, которую мы построили, серьёзно победить инфекцию удастся где-то к середине июля. Но я надеюсь, что даже в июне будет полегче, — добавила учёный.