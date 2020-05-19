В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиентов

В Белгородской области с коронавирусом госпитализировали парикмахера. Инфицированный успел навести красоту на головах своих клиенток и "поделиться" инфекцией с 23 из них, сообщили в региональном Департаменте здравоохранения.

— Круг его общения составил семь семей. Из них 23 человека получили положительный результат. Заболевание у них протекает бессимптомно. Все находятся под амбулаторным наблюдением дома, — рассказала представитель ведомства Даната Мухаметшина телеканалу "360".

Ещё 25 человек, с которыми парикмахер из села Ракитного контактировал в последнее время, помещены на домашний карантин на две недели. Сам разносчик заразы сейчас находится в больнице № 2 Белгорода.