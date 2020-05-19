Разбили голову берцами. В Подмосковье охрана ТЦ избила посетителя за отсутствие маски – видео

Житель подмосковного Чехова отправился в больницу с разбитой головой после посещения местного торгового центра. По словам самого пострадавшего, он зашел в ТЦ, ожидая супругу, которая совершала покупки в гипермаркете. К мужчине подошел охранник и потребовал его покинуть территорию магазина якобы из-за отсутствия медицинской маски. Однако практически сразу между ними вспыхнула потасовка, а на помощь охраннику прибежали ещё несколько коллег, которые стали избивать посетителя ногами.

– Охранник сказал: „Покиньте помещение, вы без маски“. Муж ответил: „Я ничего не покупаю, я искал друга, сейчас ухожу“. На что охранник обошел кассу, взял за шкирку мужа и начал его оттуда выпихивать. Охранник попытался его заломать, и муж стал вырываться. Подбежали еще охранники, начали его заламывать и отталкивать к выходу. Супруг говорит, там было человек восемь, он точно не видел. Говорит: "Я видел только берцы у меня перед глазами и удар", — рассказала телеканалу "360" жена пострадавшего.

Фото © телеканал "360"

При этом женщина отметила, что маска у её супруга всё же была надета, но опущена с лица под подбородок. От толпы охранника её супруга спас друг, который оказался рядом с местом происшествия. Он помог истекающему кровью товарищу покинуть магазин и вызвать полицию.

По словам жены пострадавшего, после инцидента все охранники просто вернулись в торговый центр и продолжили работать.

Фото © телеканал "360"

Помимо травмы головы у мужчины также начались проблемы с коленом. Он написал заявление в полицию.