На Урале нашли пирамиду, которая в два раза крупнее самой большой египетской

Уральские туристы из клуба экспедиций "Дикий север" во время изучения снимков Приполярного Урала из космоса нашли огромную пирамиду, которая в два раза больше египетской пирамиды Хеопса.

Она расположена на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Пирамидой уже заинтересовались в Русском географическом обществе, летом туда отправится экспедиция. Её высота — 774 метра, длина граней — около километра. При этом грани расположены точно по сторонам света.

Фото © Google Карты / Клуб экспедиций "Дикий север"

— Мы готовили маршрут и наткнулись на пирамиду. Она стоит на дуге от ударного кратера метеорита. Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Только её размеры в два раза больше, — передаёт "Екатеринбург онлайн" слова руководителя клуба экспедиций "Дикий север" Евгения Свитова.