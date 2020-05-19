На Урале нашли пирамиду, которая в два раза крупнее самой большой египетской

Уральские туристы из клуба экспедиций "Дикий север" во время изучения снимков Приполярного Урала из космоса нашли огромную пирамиду, которая в два раза больше египетской пирамиды Хеопса.
Она расположена на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Пирамидой уже заинтересовались в Русском географическом обществе, летом туда отправится экспедиция. Её высота — 774 метра, длина граней — около километра. При этом грани расположены точно по сторонам света.
Фото © Google Карты / Клуб экспедиций "Дикий север"
— Мы готовили маршрут и наткнулись на пирамиду. Она стоит на дуге от ударного кратера метеорита. Согласно данным со спутника, гора своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Только её размеры в два раза больше, — передаёт "Екатеринбург онлайн" слова руководителя клуба экспедиций "Дикий север" Евгения Свитова.
Чтобы дойти до пирамиды, нужно либо пройти 400 километров вдоль хребта пешком, либо долететь на вертолёте. Верховья реки Грубею, где она находится, ханты и манси стараются не посещать, так как для них эти места являются священными.