Челябинцы обнаружили в лесу 56 новых иномарок представительского класса

Местные жители обнаружили в челябинском лесу десятки новых автомобилей представительского класса. Отмечается, что стоят они там уже полгода, а с момента покупки на них так никто и не ездил. Местные СМИ выяснили, что иномарки принадлежат правительству.

Всего челябинцы насчитали 56 автомобилей Toyota Camry цвета "чёрный металлик". Машины стоят под открытым небом под окнами местного реабилитационного центра, который сейчас выполняет роль обсерватора для вернувшихся из-за границы россиян. В правительстве региона рассказали, что потратили на закупку иномарок 120 миллионов рублей, а предназначались они под саммиты ШОС и БРИКС.

— Потребность в ней (закупке. — Прим. Лайфа) была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей. Около 50% автопарка — автомобили с пробегом более 200 000 км, старше десяти лет. Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей, — рассказали в администрации региона порталу 74.ru.

Все 56 машин имеют одинаковый цвет салона, автоматическую коробку передач, двигатель в 181 лошадиную силу, а также такие элементы комфорта, как датчики дождя и камера заднего вида, подогрев сидений и солнцезащитные шторки. Каждая "тойота" обошлась бюджету региона почти в два миллиона рублей. В администрации заверили, что не забыли про автомобили и планируют их эксплуатировать.