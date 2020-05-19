В смартфоне OnePlus 8 Pro обнаружили "рентгеновский" режим, который просвечивает одежду

Необычную функцию камеры OnePlus 8 Pro пользователи обнаружили случайно. Изначально считалось, что пятимегапиксельный модуль с фотохромным фильтром если не бесполезный, то с сомнительной эффективностью. Ведь, судя по презентации, единственное, что он может делать, — это снимки с сюрреалистичными искажениями цветов.

Только после того как пользователи начали получать первые образцы, выяснилось необычное свойство камеры. Одним из первых внимание на него обратил блогер Ben Geskin. В конце прошлой недели он опубликовал видео, в котором просветил фотохромной камерой контроллеры от Oculus. Также он подтвердил работу "рентгеновского" эффекта на одежде.

Позже проверять камеру кинулись и остальные пользователи. Выяснилось, что OnePlus 8 Pro пробивает не все материалы. Камера новинки работает в ближнем инфракрасном диапазоне. Таким образом, она не может видеть сквозь материалы с ИК-экранированием и толстые слои пластика, металла, ткани и т.д.