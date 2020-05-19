Хакеры взломали базу данных компании EasyJet и получили информацию о 9 млн клиентов

Британская авиакомпания EasyJet на своём официальном сайте заявила о хакерской атаке , в результате которой злоумышленники получили доступ к данным девяти миллионов клиентов и информацию о 2,2 тысячи кредитных карт.

— Нет доказательств, что какая-либо персональная информация была использована в неправомерных целях, однако... мы связываемся примерно с девятью миллионами клиентов, к чьим данным о поездках был получен доступ, чтобы посоветовать им принять меры по защите для минимизации потенциального риска фишинга, — указано на сайте компании.