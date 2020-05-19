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Болид, НЛО или световой эффект? Учёные прокомментировали падение небесного тела в Сибири

Есть мнение, что это был космический болид, подобный тому, что упал под Челябинском в 2013 году.

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Учёные изучают видеозаписи падения неопознанного яркого объекта вечером 18 мая в Красноярском крае. Вероятнее всего, речь идёт о космическом болиде весом не более 100 тонн. Такое мнение высказал астрофизик и доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

Очень похож на болид — яркий метеор. Появляется, разгорается. Судя по кадрам, [летел] секунды четыре. То есть весит в районе 1–100 тонн. Челябинский метеорит был порядка десяти тысяч тонн, там было около 19 секунд свечения, — заявил учёный телеканалу "360".

Однако пресс-секретарь Академии информациологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин считает, что рано давать однозначные заключения, ведь, по его мнению, это вполне могло быть НЛО.

Сейчас пик появления объектов по всему миру. Если брать Красноярский край, то регион сам по себе насыщен аномальными зонами. Там большая вероятность появления интересных объектов. Но это может быть и шаровая молния. В некоторых районах люди наблюдают такие явления достаточно часто, — отметил Сенькин.

Но уфолог Александр Соленый не согласился с предположениями коллеги. По его мнению, падающий объект никакое не НЛО.

Это не НЛО, это световой эффект. Скорее всего, метеор, который пролетел мимо Земли и сгорел в атмосфере, — заявил Соленый.

Ранее Лайф публиковал видео с моментом падения метеорита в Карелии.

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