Болид, НЛО или световой эффект? Учёные прокомментировали падение небесного тела в Сибири

Учёные изучают видеозаписи падения неопознанного яркого объекта вечером 18 мая в Красноярском крае. Вероятнее всего, речь идёт о космическом болиде весом не более 100 тонн. Такое мнение высказал астрофизик и доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

— Очень похож на болид — яркий метеор. Появляется, разгорается. Судя по кадрам, [летел] секунды четыре. То есть весит в районе 1–100 тонн. Челябинский метеорит был порядка десяти тысяч тонн, там было около 19 секунд свечения, — заявил учёный телеканалу "360".

Однако пресс-секретарь Академии информациологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин считает, что рано давать однозначные заключения, ведь, по его мнению, это вполне могло быть НЛО.

— Сейчас пик появления объектов по всему миру. Если брать Красноярский край, то регион сам по себе насыщен аномальными зонами. Там большая вероятность появления интересных объектов. Но это может быть и шаровая молния. В некоторых районах люди наблюдают такие явления достаточно часто, — отметил Сенькин.

Но уфолог Александр Соленый не согласился с предположениями коллеги. По его мнению, падающий объект никакое не НЛО.

— Это не НЛО, это световой эффект. Скорее всего, метеор, который пролетел мимо Земли и сгорел в атмосфере, — заявил Соленый.