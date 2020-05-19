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Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Полёт небесного тела был заметен из разных городов региона.

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Камеры видеонаблюдения, установленные в центре города Канска в Красноярском крае, сняли падение метеорита. Небесное тело при приближении к Земле вспыхнуло на несколько секунд в слоях атмосферы и пропало из кадра. Хотя присутствующие на видео жители города не заметили или не обратили на это внимания.

Иную реакцию метеорит вызвал у жителей Красноярска, которые смогли случайно снять падение небесного тела на камеру видеорегистратора.

Отметим, место падения метеорита пока не установлено. Записи с камер изучают специалисты.

Ранее Лайф публиковал видео с моментом падения метеорита в Карелии.

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