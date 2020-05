В метеорите — ровеснике Солнца нашли признаки жизни

Подходящие условия для появления микробной жизни возникли в Солнечной системе ещё на заре её формирования, считают в Университете Онтарио (Канада). Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что к такому выводу учёные пришли после анализа образцов Тагишского метеорита. Напомним, он упал в озеро Тагиш на западе Канады в январе 2000 года. По мнению исследователей, это было небесное тело диаметром примерно пять метров и весом в полторы сотни тонн. Позже они установили, что ему около 4,5 миллиарда лет. Стоит упомянуть, что это чуть меньше возраста Солнца, которому 4,6 миллиарда лет.