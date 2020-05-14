В метеорите — ровеснике Солнца нашли признаки жизни

Подходящие условия для появления микробной жизни возникли в Солнечной системе ещё на заре её формирования, считают в Университете Онтарио (Канада). Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что к такому выводу учёные пришли после анализа образцов Тагишского метеорита. Напомним, он упал в озеро Тагиш на западе Канады в январе 2000 года. По мнению исследователей, это было небесное тело диаметром примерно пять метров и весом в полторы сотни тонн. Позже они установили, что ему около 4,5 миллиарда лет. Стоит упомянуть, что это чуть меньше возраста Солнца, которому 4,6 миллиарда лет.
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Отмечается, что в ходе недавнего исследования во фрагментах метеорита нашли мельчайшие вкрапления воды. При этом учёные абсолютно убеждены, что это не вода озера Тагиш. Они настаивают, что эти молекулы возникли в коре родительского тела и представляют собой следы древнейшей воды Солнечной системы.
Кроме того, в частицах метеорита обнаружили аминокислоты — органические соединения, которые являются "строительными блоками" для земной жизни. Анализ показал, что внутри камня преобладала щелочная среда, а она наиболее благоприятна для аминокислот. Геохимики надеются, что эти данные помогут больше узнать о происхождении жизни на Земле и ранних этапах эволюции Солнечной системы.