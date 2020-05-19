Ещё одна экс-студентка обвинила уволившегося профессора МГУ в домогательствах

Ещё одна бывшая студентка Московского государственного университета обвинила профессора филологического факультета Сергея Князева в сексуальных домогательствах. Девушка записала видео, в котором рассказала о намёках со стороны преподавателя.

По её словам, педагог действовал по некоей схеме, жертвой которой якобы стала она сама. Начиналось всё с безобидного приглашения в кабинет, где мужчина предлагал студенткам чай, кофе, а иногда даже вино. Позже общение переходило в СМС-переписки и мимолётные комплименты, утверждает девушка. Причём, по её словам, интерес для профессора представляли исключительно учащиеся первого и второго курсов.

— Домогательств в физическом контакте не было, но были ситуации, когда я сидела, мне сказали: "Поправь работу, я посмотрю". И человек находится позади тебя. Тебе просто от этого "физического сзади" неудобно, потому что идёт напирание на стул. Человек стоит, смотрит через твоё плечо и тебе дышит в ухо, — вспоминает бывшая ученица МГУ.

Девушка рассказала, что, осознав однажды, что она стала жертвой харассмента, решила обозначить свою позицию и прекратить общение с преподавателем. Она написала ему СМС, после чего мужчина якобы попросил её больше ему не писать.