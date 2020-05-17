Лекция с интимом. Как студентки объявили вендетту любвеобильным профессорам МГУ

После заявления доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергея Князева, которого студентки обвинили в сексуальных домогательствах и в использовании служебного положения (харассмент), о намерении покинуть вуз собралась группа поддержки из его выпускников, студентов и сочувствующих. Группа составила петицию о невиновности Сергея Князева. В эту группу поддержки филолога-любовника вошёл бывший ученик Князева — выпускник филфака МГУ репортёр МК Антон Размахнин. С Антоном я работала в "Вечерней Москве" и знаю его как серьёзного человека, примерного семьянина. На мой вопрос "Антон, вы считаете нормальным, когда доктор наук имеет интимные отношения со студентками?" он ответил следующее:

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— При условии совершеннолетия студентки и отсутствия принуждения — да, нормальным. Больше добавить нечего.

Жертве заведующего кафедрой этнологии МГУ Дмитрия Анатольевича Функа студентке Даше Варакиной, рассказавшей у себя в "Инстаграме" о его приставаниях в учебной аудитории, и вовсе несладко. Подписчики не верят Дарье, потому что на её лице "девичьи прыщи", и обвиняют во лжи: "Некрасивая, кто на тебя позарится?" Будто бы все красавицы-студентки мечтают об объятиях дедушки-этнолога. Дарья описала, что произошло с ней 2 марта в стенах прославленной альма-матер.

— Я зашла к заведующему кафедрой этнологии Функу Дмитрию Анатольевичу, чтобы обсудить мой академ и дальнейшие планы. Ещё до этого он посылал неоднозначные сообщения, но я проигнорировала свои плохие предчувствия и сбросила всё на простую "отеческую" заботу, мол, он обо всех заботится, в этом нет ничего "такого". В конце концов, у него безупречная репутация "дедушки" кафедры/факультета, он мне помогал с учебной литературой, — откровенно рассказала девушка.

Я вошла в кабинет. Он обнял меня, поцеловал в щёку, затем в губы. Потом пошёл закрывать дверь на ключ. В этот момент моей защитной реакцией было делать вид, что всё в порядке. Как в фильмах, когда герой/героиня понимают, что они находятся с преступником, и изо всех сил стараются не дать ему знать, что они всё поняли. Я пропускала мимо ушей отвратительные комментарии по типу "Я возьму тебя. Ха-ха, не в этом смысле" или "Да, раздевайся". Я говорила о том, о чём изначально планировала, притом что понимала всю бессмысленность. Меня спас стук в дверь. Функу это явно не понравилось, но он пошёл открывать дверь. Я воспользовалась этим, чтобы собраться, встать и, сказав, что у меня дела, выйти из кабинета. У меня есть стойкое ощущение, что мне повезло, что всё могло быть хуже, что всё могло пойти дальше, но дальше этого ощущения я заходить не хочу Даша Варакина

Каждая мать, особенно в провинции, прочитав о похотливых профессорах МГУ, схватится за голову: "Чему же учат мою дочку?" Если ещё учесть, что платные отделения МГУ самые дорогие в стране (журфак — самый дорогой из всех журфаков России), и за эти огромные деньги какие-то страшные деды пристают к девочкам, — извините. Лично я бы пошла с вилами в МГУ разбираться.

Педагоги МГУ получают достойную зарплату, пусть выделяют средства для похода в бордели. Всё будет честно. Зачем устраивать ловушки для красивых или некрасивых студенток, даже если они совершеннолетние? Университет не место для любовных утех педагогов и студентов — и точка. Даже по обоюдной любви.

Да, времена изменились! В культовом фильме 1989 года "Авария — дочь мента" (с будущей женой Ивана Охлобыстина Оксаной Арбузовой в роли дерзкой рокерши) педагог МГУ отказывается от секса с молодой красивой девушкой, которая сама прыгнула к нему в кровать. Повторяю, что фильм Михаила Туманишвили (он же режиссёр сериала "Марш Турецкого") — отражение реальности конца 80-х годов. Кстати, Антон Размахнин, который учился у Сергея Князева с 1998 по 2003 год, не помнит, чтобы у Князева были случаи романов со студентками. Но люди меняются. Не на пустом месте возник и душегуб Соколов из Петербурга.

Хотя как не вспомнить роман Олега Табакова с его студенткой Мариной Зудиной? Роман нынешнего худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса с его студенткой (а потом женой) Ингой Бурнейкайте! В творческой среде таких примеров масса! Более того, все знают, что некоторые худруки театров, как Иосиф Райхельгауз (театр "Школа современной пьесы"), открыто крутят романы и со своими ученицами, и с начинающими артистками. Был громкий скандал с худруком театра "У Никитских ворот" Марком Розовским и его студентками Фатимой Абаскулиевой, Верой Барвинской и Оксаной Ланской, который освещали главные каналы страны. Но Розовский как руководил театром, так и руководит.

Разумеется, МГУ — это МГУ, а не театральный вуз со свободными нравами, и то, что дозволено творческим людям, вряд ли допустимо для доктора филологических наук.

Во всех престижных университетах мира, к которым принадлежит и МГУ, романы педагогов со студентками считаются аморальными. Об этом сняты фильмы и написаны книги.