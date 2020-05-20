"Чувство горечи и досады". Недовольные пациенты обсерватора закидали медиков камнями

Видео Instagram / drkb_03

В Бурятии находящиеся на карантине пациенты закидали камнями двух медсестёр из-за недовольства условиями содержания. Изолированным россиянам не понравилось, что их разместили в реабилитационном центре в посёлке Сотниково. Пострадавшие женщины рассказали, что от разъярённых людей им пришлось убежать в лес.

— Во время нашей смены, когда мы заходили к пациентам, они начали налетать на нас, швыряться камнями, всяко-разно нас обзывать, материть. Страшновато работать с ними уже с такой агрессией, — рассказали медики в опубликованном в соцсетях видео.

Как сообщили в медучреждении, главной причиной стало состояние реабилитационного центра, переделанного под обсерватор. Отмечается, что некоторым постройкам на его территории более 25 лет. Вернувшимся из Китая россиянам это не понравилось, а свою злость, по всей видимости, они решили выместить на тех, кто первым попался под руку. Там добавили, что после нескольких обращений в полицию дебоширов всё же перевели в другой обсерватор, однако "чувство горечи и досады осталось".