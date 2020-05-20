В Санкт-Петербурге создаётся реестр потенциальных доноров плазмы

В Северной столице создаётся реестр потенциальных доноров плазмы для больных коронавирусом. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказали на городской станции переливания крови. К процессу также подключилась Боткинская больница.

Донором может стать человек, переболевший коронавирусом в лёгкой или среднетяжёлой форме не менее двух недель назад. Среди других требований — возраст от 18 до 55 лет, вес не менее 50 килограммов и отсутствие хронических заболеваний. Желанию стать донором женщинам помешает беременность, в том числе и прерванная. По словам врачей, этот критерий важен, поскольку иммунная система беременных имеет свои особенности.

— Реестр стал формироваться около недели назад из-за большого количества звонков потенциальных доноров — в день звонят 15–20 человек, — рассказали газете в пресс-службе городской станции переливания крови.

Ранее Лайф сообщал, что в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 8764 человек. Общее количество случаев, таким образом, достигло 308 705.