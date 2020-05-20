За сутки коронавирус выявили менее чем у 9 тысяч россиян. Общее число превысило 300 тысяч

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 8764 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Общее количество случаев, таким образом, достигло 308 705.

Данные © Оперативный штаб

Пока Москва удерживает лидирующую позицию по этому показателю, однако темпы прироста заболевших в столице резко снижаются. На сегодняшний день в Москве выявлено всего 2699 случаев, хотя на пике эта цифра была на уровне шести тысяч. Также среди регионов-лидеров находятся Подмосковье (903), Красноярский край (504), Санкт-Петербург (455).

Нужно отметить, что количество выздоровевших от коронавирусной инфекции за сутки в Москве и России в целом впервые больше числа новых случаев. 9262 против 8764 по стране и 5440 против 2699 по столице.