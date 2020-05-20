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Генсек ООН призвал оказать помощь странам Африки в борьбе с коронавирусом

По его словам, пандемия на данном континенте всё ещё находится на ранней стадии.

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Фото © ТАСС / Boniface Muthoni / SOPA Images via ZUMA Wire

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что Африке нужна помощь в борьбе с последствиями коронавирусной инфекции. По его словам, эпидемия в Африке всё ещё находится на ранней стадии и вскоре может быстро привести к ужасным последствиям. Региону также необходима помощь в обеспечении стран доступным и быстрым средством вакцинации и лечения.

Мы призываем к международным действиям, направленным на укрепление системы здравоохранения Африки, поддержание запасов продовольствия, предотвращение финансового кризиса, поддержку образования, сохранение рабочих мест, — многое висит на волоске, — цитирует генсека пресс-служба организации.

Он уточнил, что помощь для выживания также необходима домашним хозяйствам и предпринимателям, так как спрос на товары из Африки снижается и миллионы людей могут оказаться в нищете.

Кроме того, странам в регионе необходимо будет сложить оружие и бороться с насильственным экстремизмом, отметил Генсек ООН.

В Африке, по последним данным, заболевшими CoViD-19 считаются более 86,7 тысячи жителей, из которых более 2,7 тысячи скончались.

Ранее Генсек ООН назвал основное достижение организации за 75 лет.

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