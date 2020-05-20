Европейский авторынок переживает рекордный спад из-за пандемии CoViD-19

Продажи автомобилей в европейских странах рекордно снизились из-за пандемии коронавируса, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле количество зарегистрированных машин упало на 76,3%. Об этом сообщили в Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

— Первый месяц введения ограничений по CoViD-19 привёл к сильнейшему падению спроса на автомобили. Поскольку большинство выставочных залов по всему ЕС были закрыты в течение всего месяца, количество проданных авто сократилось с 1 143 046 единиц в апреле 2019 года до 270 682 единиц в прошлом месяце, — отметили аналитики.

В период с января по апрель 2020 года средний спрос в странах Евросоюза на новые легковые машины сократился на 38,5% из-за негативного влияния коронавируса в марте и апреле.

Италия и Испания понесли наибольшие потери: апрельское количество зарегистрированных автомобилей упало на 97,6% и 96,5% соответственно. В то же время спрос в Германии упал на 61,1%, во Франции — на 88,8%.