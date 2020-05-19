Почти без денег. Как купить автомобиль в кризис по субсидии от государства

Скидки на новые автомобили в России получить гораздо проще, чем кажется. Единственное условие — соответствовать нескольким требованиям. За их соблюдение можно получить скидку в 10–20 процентов на покупку автомобиля. Но не всё так просто.

Кое-кто хитрит

Главное, что нужно знать об автодилерах в кризисный период: им совсем не важно, кто в конечном счёте покупает автомобиль — банк, государство или обычный человек. Суть кризисных продаж проста: главное — продать, чтобы машина не стояла на складе. Важно понимать, что государство даёт скидку не на все автомобили, а на самый массовый сегмент — бюджетные городские машины. В рамках программ субсидирования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на уровне 2019 года сохраняется и максимальная стоимость такой машины — до 1 млн рублей. Но это не навсегда.

В апреле 2020 года в ходе одного из совещаний по мерам поддержки промышленности Владимир Путин поручил правительству проработать дополнительные инструменты поддержки автопроизводителей. В результате максимальная стоимость автомобиля, который можно купить по госпрограмме, может возрасти до 1,5 млн рублей. Аналитик ГК "Финам" Алексей Калачёв пояснил, что субсидия — хороший инструмент для поддержания продаж на российском рынке.

Практика прошлых лет показывает, что субсидии работают. В текущих условиях это хорошее решение, которое позволит существенную поддержку оказать не только покупателям, но и производителям. Наблюдения за продажами в предыдущие годы показали, что, как только программы субсидирования кончаются, тут же падают и продажи, поэтому вполне логично выглядит решение поддерживать наиболее массовый, бюджетный сегмент автопрома. Кроме того, роста продаж по автомобилям классом выше тоже можно добиться, достаточно увеличить максимальную цену на автомобиль Алексей Калачёв ГК "Финам"

Если под государственную программу потенциальный водитель не попадает, то делать скидку ни один автопроизводитель не будет. Особенность субсидирования госпрограммы "Семейный автомобиль" состоит в том, что у клиента должен быть один несовершеннолетний ребёнок или более. Если нет — крутись как хочешь. Особенность программы "Первый автомобиль" в том, что клиенту автосалона должно быть меньше 30 лет, у него не должно быть активных (действующих) автокредитов за прошедшие два года, а приобретаемый автомобиль — первый в его жизни.

Как получить скидку

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Итак, мы уже знаем, что государственное субсидирование работает не для всех. Теперь нужно понять, какие именно условия необходимо выполнить, чтобы купить новую машину с максимальной скидкой. • Во-первых, всерьёз стоит рассмотреть покупку автомобиля не в своём регионе. Лучше всех условия покупки нового автомобиля у жителей Дальнего Востока — там государство гарантирует скидку в 25%. В других регионах чуть похуже — всего 10% скидки от первоначального взноса по кредиту за новое авто. Мало лучше, чем ничего, да и, в конце концов, 50 тыс. рублей скидки при первоначальном взносе где-нибудь в 500 тыс. — это тоже неплохо.

• Во-вторых, госпрограммы лояльны к бизнесу, а кризис не только время испытаний, но и хороший повод обновить автопарк с наименьшими затратами. В 2020 году Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры поддержки автопрома. В 2020 году появится возможность использования программ льготного лизинга, на который правительство дополнительно выделило 6 млрд рублей. Речь в первую очередь идёт о программах "Российский тягач" и "Своё дело".

• В-третьих, если по одному или сразу нескольким пунктам покупатель не попадает под госпрограмму, то никакой скидки не будет не только по госсубсидии, но и по программе от бренда. В последней и требований побольше, и условия не такие приятные, как рассказывают кредитные специалисты.

• В-четвёртых, сам автомобиль должен быть российской сборки, а его масса не должна превышать 3,5 тонны. То есть получить помощь государства на покупку пятилетнего Lexus у соседа не получится. Субсидию от государства вообще нельзя получить деньгами, только процентами и в виде скидки. Кроме того, нужно заранее изучить, какие модели входят в госпрограмму, — скидку государство даёт не на все машины. При этом ПТС на автомобиль 2019 или 2020 года выпуска остаётся в залоге у банка и все основные условия, включая срок кредита и сумму ежемесячного платежа, всё равно регулируют кредиторы.

Из чего выбираем?

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Полный список моделей, которые участвуют в госпрограмме кредитования, выглядит следующим образом: Lada (Kalina, Granta, Vesta, Largus, X-RAY Cross)

Nissan (Qashqai, Terrano)

Hyundai (Solaris, Elantra, Creta, i40, Tucson)

Kia (Rio, Cerato, Soul)

Renault (Duster, Kaptur, Logan, Sandero, Sandero Stepway)

Volkswagen (Jetta, Tiguan, Polo)

Peugeot 408

Mazda (6, СХ-5)

Toyota (Camry, RAV-4)

Skoda (Superb, Octavia)

УАЗ ("Патриот", "Хантер")

Lifan (Smily, Solano, X50, X60)

Citroen C4 sedan

SsangYong Actyon

Geely Emgrand (7, GT, X7)

При этом важно понимать, что большая часть подпадающих под все условия автомобилей будет предлагаться в базовой комплектации, которая в простонародье называется "пустой, как барабан". Большинство таких комплектаций стоят те самые 1 млн рублей (плюс-минус 90–100 тыс.) и чаще всего только с учётом специальных предложений от дилера. В наличии таких автомобилей чаще всего не бывает.

Кстати, при подаче заявки на кредит нужно внимательно следить за руками кредитных специалистов. Нередки случаи, когда дилеры пытаются отмахнуться от оформления льготных программ и навязать клиенту кредитование "домашнего" (брендового) банка.

Руководитель юридической компании "АПС-КОМ мониторинг" Антон Самохвалов пояснил, что так поступают многие автосалоны, и делается это сразу по нескольким причинам.

Деньги по госпрограмме гораздо медленнее доходят до счетов дилера, чем от клиента в кассу. Вот и весь секрет. Выгоднее продать собственный кредит под 15–20 процентов годовых, а потом ещё и каско, и "допов" тысяч на 200, а не возиться с человеком полтора часа. Стремление заработать побольше — это и есть главная причина, по которой в рознице дорожают сначала автомобили, а потом и кредиты под них, и тем, кто по всем условиям соответствует госпрограмме, часто достаются совершенно пустые автомобили Антон Самохвалов Руководитель юридической компании "АПС-Защита"