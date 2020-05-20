ВЦИОМ оценил ошибки россиян в произношении слов

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди россиян и узнал о наиболее популярных ошибках, которые допускают при произношении слов соотечественники. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, 53% опрошенных поставили неправильное ударение в слове "свёкла", ещё 47% признались, что говорят "одеть на себя" вместо "надеть".

В остальных случаях респонденты чаще отвечали правильно. Так, ошибки в ударении в слове "договор" заметили у 31% опрошенных, произнести правильно слово "средства" не смогло 29% респондентов. Ударение на нужный слог в слове "звонит" корректно поставило 74%. Ещё 73% заявили, что употребляют "кофе" в мужском роде.

Отмечается, что опрос проводился 16 мая. В исследовании приняло участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.