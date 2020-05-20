В Энгельсе обрушилось два лестничных марша жилого дома

В четырёхэтажном жилом доме в Энгельсе в Саратовской области рухнуло два лестничных марша. Как сообщает региональное управление МЧС России, обрушение произошло между вторым и третьим, третьим и четвёртым этажами.

— В настоящее время с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам. Имеется информация о пострадавшей женщине, которая в сознании передана сотрудникам скорой помощи, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

Отмечается, что для ликвидации последствий привлечены 13 человек и пять единиц техники. Дальнейшей угрозы обрушения нет, заключили специалисты.