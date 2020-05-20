Власти Сингапура запретили говорить по телефону в транспорте из-за коронавируса

Пассажиры сингапурского общественного транспорта должны будут носить маски и воздерживаться от разговоров по телефону или друг с другом, чтобы избежать возможного распространения коронавируса в замкнутом пространстве. О таких мерах заявило Правительство Сингапура, анонсируя первый этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии CoViD-19.

Смягчение ограничительного режима начнётся со второго июня. Министр национального развития Лоуренс Вонг сообщил на пресс-конференции, что количество людей, пользующихся общественным транспортом, будет возрастать по мере снятия ограничений и всё больше людей будут ездить на работу и в школу, его слова приводит издание The Straitstimes.

— Я знаю, что некоторые надеялись иметь возможность свободно выходить на улицу, чтобы начать ужинать вне дома и встречаться со своими друзьями. К сожалению, всего этого придётся подождать. Я надеюсь, что все понимают, почему мы должны быть осторожными. Мы не можем рисковать, чтобы вирус снова вспыхнул, — написал Вонг на странице в "Фейсбуке", комментируя первую фазу снятия ограничений.

Он добавил, что полностью соблюдать меры социального дистанцирования едва ли получится, однако власти постараются организовать маршруты и график работы предприятий так, чтобы сократить число людей в автобусах и поездах.