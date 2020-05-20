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Онищенко призвал не употреблять термин "плато" в отношении CoViD-19

Он также отметил, что россиянам пока рано расслабляться.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что называть тенденцию к снижению интенсивности распространения CoViD-19 словом "плато" неправильно.

У нас был подъём заболеваемости, пик заболеваемости и наметившаяся тенденция к снижению. Не "плато" ... а тенденция к снижению интенсивности распространения коронавирусной инфекции наметилась, — цитирует Онищенко ТАСС.

Он отметил, что расслабляться россиянам пока рано, меры безопасности по-прежнему нужно соблюдать.

Ранее Онищенко предостерёг от вакцинации по военному сценарию.

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