Онищенко призвал не употреблять термин "плато" в отношении CoViD-19

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что называть тенденцию к снижению интенсивности распространения CoViD-19 словом "плато" неправильно.

— У нас был подъём заболеваемости, пик заболеваемости и наметившаяся тенденция к снижению. Не "плато" ... а тенденция к снижению интенсивности распространения коронавирусной инфекции наметилась, — цитирует Онищенко ТАСС.

Он отметил, что расслабляться россиянам пока рано, меры безопасности по-прежнему нужно соблюдать.