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США выделили Украине $15,5 млн в виде гуманитарной помощи в период пандемии

Власти утверждают, что в общей сумме государство потратило на поддержку разных стран и организаций более 900 миллионов долларов.

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Фото © Pixabay

Вашингтон с начала пандемии CoViD-19 выделил Украине 15,5 миллионов долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи. Такими данными поделились в пресс-службе Госдепартамента.

— Средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением CoViD-19, — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции власти страны якобы выделили более 900 миллионов долларов на "медицинскую, гуманитарную и экономическую" помощь разным странам, а также международным и неправительственным организациям.

Ранее Лайф сообщал, что власти Австралии решили выделить почти полмиллиона долларов на борьбу с коронавирусом.

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