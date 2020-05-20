США выделили Украине $15,5 млн в виде гуманитарной помощи в период пандемии

Вашингтон с начала пандемии CoViD-19 выделил Украине 15,5 миллионов долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи. Такими данными поделились в пресс-службе Госдепартамента.

— Средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением CoViD-19, — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции власти страны якобы выделили более 900 миллионов долларов на "медицинскую, гуманитарную и экономическую" помощь разным странам, а также международным и неправительственным организациям.