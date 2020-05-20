Курорты Кипра смогут возобновить приём туристов с 15 июня

Глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Кипра Андреас Куприану заявил, что с 15 июня государство вновь будет готово принимать туристов. Об этом сообщает CNA.

Он уточнил, что это станет возможным после принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии CoViD-19. Куприану выразил надежду, что стране удастся восстановить 30% показателей 2019 года по туристическому потоку и доходу от туризма.