Принц Чарльз предложил потерявшим работу британцам собирать клубнику на фермах

Наследник британского престола принц Чарльз вместе с Правительством Великобритании предложил лишившимся работы гражданам собирать клубнику на фермах Шотландии. Соответствующее приглашение опубликовано на сайте правительства.

Таким образом власти решили поддержать и безработных, и фермеров, которым будет нужна помощь во время сбора урожая. В рамках инициативы был запущен специальный сайт Pick for Britain ("Собирай для Британии").

Тем, кто решит принять участие в сборе ягод, будут выплачивать 80 процентов от зарплаты на прежнем месте работы.

— Не сомневаюсь, что британские рабочие и студенты воспользуются возможностью прокормить Великобританию и помочь экономике в эти самые трудные времена. Все вместе — правительство, промышленность и рабочие Британии — спасут шотландскую клубнику и другие продукты, — отметил министр по делам Шотландии Алистер Джек.