Кассета с неизданной песней Маккартни и Старра ушла с молотка за $12,5 тысячи

Кассету с неизданной песней бывших участников группы The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра продали на аукционе за 12,5 тысяч долларов. Об этом ТАСС рассказали в аукционном доме Omega Auctions.

— Кассета была продана за 10 240 фунтов стерлингов (12,5 тыс. долларов) с учётом премии покупателя, — отметил директор аукционного дома Пол Фэйруэзер.

На кассете находится две версии композиции Angel in Disguise ("Ангел во плоти"). Её автором стал Пол Маккартни, а записана она для десятой сольной пластинки Старра Time Takes Time (1992). Однако сам Ринго отказался от композиции, и в итоге она не была включена в альбом. При этом, по словам Фэйруэзера, песня до сих пор остаётся неизданной, хотя она могла бы стать хитом среди поклонников ливерпульской группы.

Напомним, запись долгое время хранил в своей коллекции диск-жокей станции "Радио Люксембург" британец Тони Принс, однако решил выставить её на аукцион вместе со многими редкими пластинками и сувенирами эпохи рок-н-ролла и поп-музыки.

На кассете записано две версии песни Angel in Disguise. Одна более полная, в ней можно услышать голоса обоих исполнителей, а вот на второй — лишь Маккартни. Также на кассете есть композиция Everyone Wins ("Все в выигрыше"), которая была выпущена в составе сборника песен Ринго.