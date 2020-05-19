Посольство РФ заявило о подлоге данных в статье Bloomberg о CoViD-19 в России

Посольство РФ в США раскритиковало статью Bloomberg о коронавирусе в России и потребовало опровержения публикации. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

Дипломаты отметили, что в статье приводится статистика Всемирного банка о количестве больничных коек на 1000 человек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2013 год, графики просто поменяли местами.

— Редакторы "Блумберга" опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами. Ложь о нашей стране не способна победить пандемию коронавируса. Подобные "фокусы" псевдоэкспертов по России, которые формируют общественное мнение на Западе о нашей стране, давно уже стали печальной реальностью, — подчеркнули в посольстве.

Фактически издание сообщило о проблемах ОЭСР, а не России: речь идёт о нехватке финансирования, незавершённых реформах здравоохранения, отсутствии медикаментов и оборудования. В Посольстве РФ подчеркнули, что читатели ведущих американских СМИ имеют право на честную информацию без сознательных искажений.