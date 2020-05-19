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Посольство РФ отреагировало на сюжет немецкого телеканала о "советских оккупантах"

В ведомстве подчеркнули значительный вклад СССР в объединение ГДР и ФРГ.

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Здание Посольства РФ в Берлине. Фото © EPA / FELIPE TRUEBA / ТАСС

Посольство России в Берлине раскритиковало сюжет телеканала MDR о том, что немцы якобы считали находившихся в республике советских солдат оккупантами вплоть до их ухода.

Несправедливое утверждение, MDR. Для жителей восточных федеральных земель российско-германская дружба и сегодня отнюдь не забытое понятие, о чём свидетельствуют многочисленные межобщественные и личные контакты, говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

В посольстве напомнили, что для немцев советские воины были преемниками Красной армии, которая освободила Европу от нацизма.

Дипломаты подчеркнули, что, к счастью, такое восприятие ещё сохранилось и в ФРГ не забывают о значительном вкладе Советского Союза в объединение страны.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия никому не даст забыть правду о роли СССР в победе над фашизмом.

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