Посольство РФ отреагировало на сюжет немецкого телеканала о "советских оккупантах"

Посольство России в Берлине раскритиковало сюжет телеканала MDR о том, что немцы якобы считали находившихся в республике советских солдат оккупантами вплоть до их ухода.

— Несправедливое утверждение, MDR. Для жителей восточных федеральных земель российско-германская дружба и сегодня отнюдь не забытое понятие, о чём свидетельствуют многочисленные межобщественные и личные контакты, — говорится в сообщении ведомства в "Фейсбуке".

В посольстве напомнили, что для немцев советские воины были преемниками Красной армии, которая освободила Европу от нацизма.

Дипломаты подчеркнули, что, к счастью, такое восприятие ещё сохранилось и в ФРГ не забывают о значительном вкладе Советского Союза в объединение страны.