"Машина надёжная, но разгильдяйства не прощает". Лётчики и инженеры раскрыли возможные причины аварии Ми-8 в Подмосковье

Каждое происшествие с участием вертолёта Ми-8 расследуется тщательным образом. У винтокрылой машины почти идеальная репутация, однако справиться с машиной бывает сложно.

Профессионалы

Управление вертолётом в сложных метеоусловиях — трудная задача даже для опытного лётчика. Согласно сообщению Минобороны, 19 мая около 20 часов при выполнении учебно-тренировочного полёта в 20 километрах от населённого пункта Клин в Московской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России. В результате аварийной посадки экипаж вертолёта от полученных ранений погиб.

Почти сразу стала известна и принадлежность борта. Согласно информации от источников, вертолёт входил в состав 344-го Центра боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Торжке. Заведение это во многом уникальное: через 344-й центр прошли многие лётчики, принимавшие участие в боевых действиях в Сирии. В 344-м ЦБППЛС служат исключительно профессионалы, освоившие все типы вертолётов, включая ударные машины Ми-28, Ка-50 и Ка-52, а также десантно-штурмовые версии вертолётов. Руководит центром выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков (СВВАУЛ) и ведущий пилотажной группы "Беркуты" Андрей Попов — лётчик экстра-класса.

Не рассчитали?

Очевидцы аварии отмечают, что незадолго до падения вертолёт выполнял манёвры в непосредственной близости от земли рядом с деревней Захарово. Не исключено, что во время манёвра лётчики допустили ошибку пилотирования и не рассчитали скорость, из-за чего машина могла "зацепить" крону деревьев. Похожая авария случилась в феврале 2020 года. Примерно в полукилометре от аэропорта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе РФ совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. Командир экипажа и бортмеханик тогда погибли, а в качестве основной причины рассматривалась снежная буря. В результате удара о землю вертолёт сломал все лопасти и перевернулся.



Отказ

• Ещё одна жёсткая посадка, но с участием вертолёта Ми-26 случилась на Ямале месяцем позднее. Экипаж вертолёта до последнего пытался "вытянуть" машину, однако от жёсткого контакта с поверхностью хвостовая балка Ми-26 надломилась и вертолёт "завалился" на правый борт, потеряв не только часть корпуса, но и несущий винт. По неофициальным данным, причиной аварии мог стать отказ левого двигателя.

• В 2013 году похожая на подмосковную авария с участием российского вертолёта произошла в Индонезии. Вертолёт Ми-17, зарегистрированный на вооружённые силы Индонезии, потерпел катастрофу над островом Борнео. По предварительным данным, у вертолёта Ми-17 возникли проблемы с двигателем, когда экипаж заводил машину на посадку.

Заместитель командира авиационного полка, подполковник запаса Андрей Доронов пояснил, что намеренно "сломать" Ми-8 крайне тяжело, но, как и любая военная техника, машина требует ухода.

У ключевых узлов машины приличный температурный диапазон работы. Из-за этого Ми-8 и его модификации Ми-8МТ, Ми-8АМТШ и Ми-17 можно эксплуатировать от африканской пустыни до крайнего севера. Разницы машина не почувствует, нужно только подготовить должным образом. Все гидравлические системы многократно проверяются не только на заводе, но и перед каждым вылетом, поэтому если аварийные посадки случаются, то это событие из ряда вон, нужно разбираться. Завод-изготовитель сразу обязан в таких случаях давать полную документацию на всю серию, выпущенную одновременно с аварийным бортом. Тут в первую очередь изучается, как машина обслуживалась непосредственно до аварии. Был ли капитальный ремонт двигателя, какой ремонт в целом по борту осуществлялся, внимание обращают на всё Андрей Доронов Заместитель командира авиационного полка, подполковник запаса

По словам Доронова, плохое или несвоевременное обслуживание часто приводит к авариям коммерческих бортов, принадлежащих в основном добывающим компаниям.

Экономить на обслуживании таких машин нельзя. Это не все понимают. Тут недолили масла, здесь хомуты китайские купили вместо тех, какие заводом рекомендованы, вот и человеческий фактор вырисовывается сразу. С военными машинами всё сложнее, там человеческий фактор хоть и не исключён, но халатность сводится к минимуму, потому что за каждую машину после обслуживания расписывается вся техническая бригада и в случае чего с них первых будут спрашивать. Но и заводской брак, конечно, как и в любом производстве, исключать нельзя Андрей Доронов Заместитель командира авиационного полка, подполковник запаса

Комментируя надёжность машины, Доронов отметил, что за время войсковой операции в Сирии известно минимум о двух вертолётах Ми-8АМТШ, эксплуатация которых проводилась за пределами заложенных заводом режимов. Обе машины примерно год назад вернулись обратно в Россию и продолжают службу в одном из авиационных полков Южного военного округа.

В качестве силовой установки на Ми-8 используются два двигателя ВК-2500-03 суммарной мощностью в 2 тыс. лошадиных сил. По мнению лётчиков, эти силовые агрегаты отличает исключительная надёжность и повышенная устойчивость к износу даже в условиях использования в экстремальных условиях. Двигатели этой модели создавались с расчётом на почти двухкратный прирост по высоте полёта и скороподъёмности, а лётные испытания силовой установки проводились в условиях разрежённого горного воздуха.

Снежной бури и тропического шторма в середине мая 2020 года в Подмосковье не было, а вот низкая облачность и осадки были. Делать выводы относительно причин крушения военного вертолёта пока рано, однако не исключено, что именно низкая облачность и осадки стали причиной падения борта. При этом опытные лётчики отмечают, что надёжность любой техники, даже вертолёта Ми-8, фактически нивелируется, если экипаж допускает выход за "красную черту".

Инженер-разработчик авиационных систем безопасности, кандидат технических наук Сергей Калашников отметил, что даже у самой надёжной машины есть предел прочности.