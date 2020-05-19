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На месте крушения вертолёта Ми-8 в Подмосковье обнаружили оба чёрных ящика

Ранее сообщалось, что весь экипаж воздушного судна погиб.

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Фото © Flickr / Vasilyev Serge

Поисковая группа нашла на месте крушения вертолёта Ми-8 ВКС России оба чёрных ящика. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник из экстренных служб.

Собеседник агентства отметил, что прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец не повреждены.

Напомним, военный вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в 20 километрах от подмосковного Клина. Воздушное судно упало в болото. По предварительным данным, погибло три человека. Причиной инцидента может являться техническая неисправность.

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